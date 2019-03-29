Европарламент указал Мальте и Словакии на недостаточные усилия в расследовании убийств журналистов

Заказные убийства журналистов-расследователей, писавших о коррупции в высших эшелонах власти Мальты и Словакии, стали поводом для проверки состояния верховенства права в этих странах и принятия в четверг резолюции Европарламента.

Ассамблея с сожалением указала на серьезные недостатки в осуществлении верховенства права во всем Евросоюзе и с тревогой предупредила о растущей опасности профессии журналиста-расследователя.

398 голосами против 85 при 69 воздержавшихся принята резолюция, в которой обобщаются выводы специальной рабочей группы по мониторингу ситуации в области верховенства права в ЕС после убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции и ее словацкого коллеги Яна Кучака с невестой Мартиной Кушнировой.

Депутаты осуждают "постоянные попытки растущего числа правительств государств-членов ЕС ослабить верховенство права, принцип разделения властей и независимость судебной власти". Подчеркивается, что убийства К.Галиции на Мальте и Я.Кучака с М.Кушнировой в Словакии, а также убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии оказали "шокирующее воздействие на журналистов" по всему ЕС. Они напоминают, что сильная демократия, основанная на верховенстве права, не может функционировать без сильных и независимых средств массовой информации.

Европарламент призвал правительства и правоохранительные органы названных стран активизировать расследование этих резонансных убийств. В случае Мальты, где в предполагаемых случаях коррупции, финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и уклонения от уплаты налогов замешаны действующие и бывшие чиновники высокого ранга, предлагается начать независимое международное публичное расследование.

Ассамблея требует от правительства Мальты немедленно прекратить продажу иностранцам гражданства страны (следовательно, ЕС) в обмен на инвестиции. К.Галиция писала о связи госчиновников с панамскими оффшорами, о продаже мальтийских паспортов богатым иностранцам и получении денег, в частности, от правительства Азербайджана.

В резолюции с беспокойством отмечается, что во властных кругах Словакии сквозь пальцы смотрят на обвинения высокопоставленных лиц в коррупции, конфликте интересов, безнаказанности. Европарламент предупреждает о политизации и отсутствии прозрачности в процессе отбора и назначения высших чинов словацкой полиции.