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Дальнее зарубежье 29.03.2019 09:00

Европарламент указал Мальте и Словакии на недостаточные усилия в расследовании убийств журналистов

Заказные убийства журналистов-расследователей, писавших о коррупции в высших эшелонах власти Мальты и Словакии, стали поводом для проверки состояния верховенства права в этих странах и принятия в четверг резолюции Европарламента.

Ассамблея с сожалением указала на серьезные недостатки в осуществлении верховенства права во всем Евросоюзе и с тревогой предупредила о растущей опасности профессии журналиста-расследователя.

398 голосами против 85 при 69 воздержавшихся принята резолюция, в которой обобщаются выводы специальной рабочей группы по мониторингу ситуации в области верховенства права в ЕС после убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции и ее словацкого коллеги Яна Кучака с невестой Мартиной Кушнировой.

Депутаты осуждают "постоянные попытки растущего числа правительств государств-членов ЕС ослабить верховенство права, принцип разделения властей и независимость судебной власти". Подчеркивается, что убийства К.Галиции на Мальте и Я.Кучака с М.Кушнировой в Словакии, а также убийство журналистки Виктории Мариновой в Болгарии оказали "шокирующее воздействие на журналистов" по всему ЕС. Они напоминают, что сильная демократия, основанная на верховенстве права, не может функционировать без сильных и независимых средств массовой информации.

Европарламент призвал правительства и правоохранительные органы названных стран активизировать расследование этих резонансных убийств. В случае Мальты, где в предполагаемых случаях коррупции, финансовых преступлений, отмывания денег, мошенничества и уклонения от уплаты налогов замешаны действующие и бывшие чиновники высокого ранга, предлагается начать независимое международное публичное расследование.

Ассамблея требует от правительства Мальты немедленно прекратить продажу иностранцам гражданства страны (следовательно, ЕС) в обмен на инвестиции. К.Галиция писала о связи госчиновников с панамскими оффшорами, о продаже мальтийских паспортов богатым иностранцам и получении денег, в частности, от правительства Азербайджана.

В резолюции с беспокойством отмечается, что во властных кругах Словакии сквозь пальцы смотрят на обвинения высокопоставленных лиц в коррупции, конфликте интересов, безнаказанности. Европарламент предупреждает о политизации и отсутствии прозрачности в процессе отбора и назначения высших чинов словацкой полиции.

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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, МАЛЬТА, СЛОВАКИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]