Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для очередной замены аккумуляторов

Американские астронавты в пятницу совершат второй с начала года выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки еще одного комплекта из трех новых аккумуляторов для ее солнечных панелей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Планируется, что астронавты Кристина Кох и Ник Хейг отправятся за пределы МКС из американского шлюза Quest в 15:20 мск.
В ходе 6,5-часового выхода в космос они должны будут заменить старые никель-водородные аккумуляторы на новые более мощные литий-ионные на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Перед этим им также предстоит установить на электрощите адаптерные панели для подключения новых аккумулятора, которые были доставлены в сентябре прошлого года на МКС седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).
Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов. Как сообщалось, аналогичную установку новых аккумуляторов в ходе выхода в космос 22 марта продолжили астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг.
Отработанные аккумуляторные блоки в дальнейшем будут с помощью механической руки-манипулятора Canadarm-2 перенесены на японский грузовой корабль, который при схождении с орбиты сгорит в плотных слоях атмосферы.
После завершения монтажа новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они будут заряжаться от солнечных батарей МКС, передавая станции энергию в те периоды времени, когда она находится в тени Солнца.
Первоначально NASA планировало, что 29 марта будет совершен первый в истории выход в открытый космос с МКС с участием одних только женщин-астронавтов - американок Энн Макклейн и Кристины Кох для продолжения монтажа новых ультраёмких аккумуляторов для солнечных панелей станции.
Однако NASA пришлось поменять планы. Во время выхода в открытый космос 22 марта Энн Макклейн поняла, что ей лучше всего подходит верхняя, нагрудная часть скафандра среднего размера. Поскольку к пятнице, 29 марта, можно было подготовить только одну верхнюю часть скафандра такого размера, то ее оденет Кристина Кох, а Энн Макклейн выйдет в космос в следующий раз, сообщило NASA.
Третий в текущем году выход в космос членов экипажа МКС намечен на 8 апреля. NASA сообщило, что в нем будет участвовать Энн Макклейн, также канадец Давид Сен-Жак.
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