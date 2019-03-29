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Дальнее зарубежье 29.03.2019 10:16

Помпео считает, что Пхеньян не готов к выполнению своих обязательств по денуклеаризации

Пхеньян еще не готов к тому, чтобы выполнить свои обязательства по денуклеаризации, данные на переговорах с США, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Председатель Ким (Ким Чен Ын, лидер КНДР - ИФ) еще не продемонстрировал, что он готов к выполнению принятых обязательств", - сказал он, вступая на конференции в Вашингтоне.

В то же время, сказал дипломат, "я продолжаю верить, что напряженная работа и дипломатические усилия приведут нас к этому".

М.Помпео не исключил, что этого можно будет достичь на следующей встрече Д.Трампа и Ким Чен Ына, которая возможна в недалеком будущем.

"Независимо от того, будет ли это возможно в следующий раз, когда наши два лидера встретятся снова, я надеюсь, что такая встреча пройдет в ближайшее время, председатель Ким это обещал", - сообщил он.

Как сказал госсекретарь, Ким Чен Ын "обещал это лично мне, он несколько раз обещал это президенту".

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Тэги: США, ПОМПЕО, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]