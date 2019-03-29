Помпео считает, что Пхеньян не готов к выполнению своих обязательств по денуклеаризации

Пхеньян еще не готов к тому, чтобы выполнить свои обязательства по денуклеаризации, данные на переговорах с США, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Председатель Ким (Ким Чен Ын, лидер КНДР - ИФ) еще не продемонстрировал, что он готов к выполнению принятых обязательств", - сказал он, вступая на конференции в Вашингтоне.
В то же время, сказал дипломат, "я продолжаю верить, что напряженная работа и дипломатические усилия приведут нас к этому".
М.Помпео не исключил, что этого можно будет достичь на следующей встрече Д.Трампа и Ким Чен Ына, которая возможна в недалеком будущем.
"Независимо от того, будет ли это возможно в следующий раз, когда наши два лидера встретятся снова, я надеюсь, что такая встреча пройдет в ближайшее время, председатель Ким это обещал", - сообщил он.
Как сказал госсекретарь, Ким Чен Ын "обещал это лично мне, он несколько раз обещал это президенту".
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