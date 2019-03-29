Toyota подала заявку на СПИК, планирует вложить в производство в РФ 20 млрд руб. за 10 лет

Японский автопроизводитель Toyota подал заявку на заключение специнвестконтракта, планирует вложить в развитие производства в РФ 20 млрд руб. в течение 10 лет, сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

По данным источников газеты "Коммерсантъ", компания планирует локализовать ряд компонентов и модернизировать производство в Санкт-Петербурге. При этом существующий локализованный модельный ряд (Toyota Camry и Toyota RAV4) предполагается сохранить.

Это последняя из компаний, у которых было соглашение о промсборке, ранее не выражавшая желания заключить СПИК.

Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ - примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта - будет идти от экспорта. Налоговые поступления за срок действия контракта составят 150 млрд руб.

Технологические обязательства в рамках заявки на СПИК, по данным газеты, предполагают сварку, окраску, штамповку, а также производство элементов интерьера и экстерьера. Это те операции, которые концерн уже выполняет. В рамках СПИК компания планирует привлечь локальных поставщиков и локализовать новые компоненты, в том числе электрические стеклоподъемники, подушки безопасности, бензобаки, выхлопную систему. На базе производства Toyota в Санкт-Петербурге в рамках СПИК также планируется создать центр обучения поставщиков.

Все глобальные производители на российском рынке стремятся производить менее технологичные компоненты, локализация которых не требует больших объемов выпуска для обеспечения экономики проекта, отмечает Сергей Удалов из "Автостата". При этом любая локализация компонентов усложняет уход Toyota из РФ, считает он. Источник газеты на рынке сомневается, что под "мизерные объемы Toyota и их специфические требования" в принципе найдется поставщик.

В основном в рамках СПИК в автопроме Минпромторг требует от компаний локализации двигателя, коробки передач и инвестиций в НИОКР (в процентах от выручки). Собеседники газеты на рынке отмечают: история с уходом Ford из легкового сегмента в России и закрытия производства двигателей учит, что локализовать такие компоненты при небольшом объеме производства не стоит. Хотя Toyota гораздо более успешно позиционирует себя на рынке РФ, добавляют они, бизнес-модель концернов схожа: они не расширяли модельный ряд годами.

У автоконцерна определенно нет объемов, чтобы обеспечить рентабельность локализации двигателя и КПП, полагает С.Удалов, а развивать НИОКР также было бы избыточно. Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" согласен, что продажи на уровне около 65 тыс. в год - не те объемы, чтобы создавать в РФ производства двигателей или КПП. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Toyota Camry в 2018 году составили 33,7 тыс., Toyota RAV4 - 31,2 тыс. штук.

По идее Д.Козака, с 1 июля получить промсубсидии (де-факто компенсация утильсбора), без которых производство в РФ будет нерентабельно, можно будет только через СПИК. Собеседники издания в традиционно российских автоконцернах настаивают: субсидии нужно дифференцировать исходя из обязательств по локализации, в том числе из-за таких либеральных параметров контракта, как у Toyota.