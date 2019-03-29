США планируют создать большую международную коалицию против властей Венесуэлы - Помпео

Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей, заявил госсекретарь США Майк Помпео на конференции в Вашингтоне.
В ответ на вопрос о планах США в отношении Н.Мадуро в случае, если он будет оставаться у власти длительное время, М.Помпео сказал: "Не знаю, что вы подразумеваете под длительным временем. Он на посту до тех пор, пока его там не будет. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении возможности. Это включает в себя, и это важно, создание большой коалиции".
Госсекретарь отметил, что у США "есть партнеры для совместной работы по всему миру, так, безусловно, будет и с Венесуэлой".
В качестве одой из мер он назвал продолжение давления на Кубу, поскольку "кубинцы обеспечивают огромное количество органов безопасности внутри Венесуэлы".
М.Помпео отметил, что сотрудники служб безопасности Венесуэлы понимают, что Н.Мадуро защищают кубинские спецслужбы, и это "должно вызывать у них чувство стыда".
"Кубинцы должны обеспечивать безопасность своего собственного руководства. Я думаю, некоторые из них (венесуэльцев - ИФ) это понимают, и я очень надеюсь, что многие из них придут к выводу, что не в их интересах, чтобы их защищала банда головорезов с Кубы", - сказал он.
М.Помпео, отвечая на вопрос об отношении США к тому, что "Россия протянула режиму Н.Мадуро руку помощи", завил, что, являясь дипломатом, не может позволить себе таких резких высказываний, как это делают конгрессмены.
"Думаю, президент вчера (в среду - ИФ) высказался на эту тему... Но хочу отметить, что эта помощь неконструктивна".
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, имея в виду прибытие в Каракас группы российских военных специалистов.
"Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу", - сообщили американские СМИ.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения РФ обязательств по контрактам на поставку специмущества в эту страну.
"РФ имеет достаточно традиционные и развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой", - сказал Д.Песков, добавив, что у РФ есть контрактные обязательства - "контракты на поставку туда специмущества".
"Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу", - подчеркнул Д.Песков.
На вопрос, имеются ли в виду военные контракты, Д.Песков ответил утвердительно. "Да, военные контракты, военное оборудование, военная техника", - сказал он.
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