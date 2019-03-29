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Дальнее зарубежье 29.03.2019 10:32

До 25 человек возросло число жертв пожара в небоскребе в Дакке

По меньшей мере, 25 человек погибли в результате пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передают в пятницу местные СМИ.

Ранее сообщалось о пяти погибших, около 70 человек были госпитализированы.

Пожар вспыхнул в минувший четверг около часа дня по местному времени (09:00 мск) в небоскребе в бизнес-квартале Дакки.

По факту произошедшего инициировано расследование. Власти Бангладеш полагают, что в здании, вероятно, не соблюдались необходимые меры противопожарной безопасности.

Полиция намерена допросить собственника здания в рамках проводимого расследования.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНГЛАДЕШ, НЕБОСКРЕБ, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]