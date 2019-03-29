До 25 человек возросло число жертв пожара в небоскребе в Дакке

По меньшей мере, 25 человек погибли в результате пожара в небоскребе в столице Бангладеш Дакке, передают в пятницу местные СМИ.
Ранее сообщалось о пяти погибших, около 70 человек были госпитализированы.
Пожар вспыхнул в минувший четверг около часа дня по местному времени (09:00 мск) в небоскребе в бизнес-квартале Дакки.
По факту произошедшего инициировано расследование. Власти Бангладеш полагают, что в здании, вероятно, не соблюдались необходимые меры противопожарной безопасности.
Полиция намерена допросить собственника здания в рамках проводимого расследования.
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