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Транспорт и связь 29.03.2019 10:31

AZAL начала продажу авиабилетов на рейсы в Джидду с 10 июня

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начала продажу авиабилетов из Баку в Джидду (Саудовская Аравия), отмечается в сообщении компании.

«На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az открылась продажа по направлению Баку-Джидда-Баку (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз – JED). Прямые авиаперелеты будут осуществляться в летнем расписании с 10 июня один раз в неделю по понедельникам на самолетах Airbus A320. Рейс планируется продолжить и в рамках зимнего расписания, график которого будет опубликован на сайте авиакомпании», - отмечается в сообщении.

По оценкам авиакомпании, регулярные рейсы между Баку и Джиддой позволят привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ДЖИДДА, ПОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]