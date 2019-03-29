AZAL начала продажу авиабилетов на рейсы в Джидду с 10 июня

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) начала продажу авиабилетов из Баку в Джидду (Саудовская Аравия), отмечается в сообщении компании.
«На сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az открылась продажа по направлению Баку-Джидда-Баку (Международный аэропорт Король Абдул-Азиз – JED). Прямые авиаперелеты будут осуществляться в летнем расписании с 10 июня один раз в неделю по понедельникам на самолетах Airbus A320. Рейс планируется продолжить и в рамках зимнего расписания, график которого будет опубликован на сайте авиакомпании», - отмечается в сообщении.
По оценкам авиакомпании, регулярные рейсы между Баку и Джиддой позволят привлечь дополнительный поток туристов из Ближнего Востока, сделает доступнее религиозные святыни, а также углубит деловые отношения между двумя странами.
А.Азизов
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