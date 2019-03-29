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ТЭК 29.03.2019 10:34

Новак планирует обсудить с министром нефти Ирана и сделку ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, которая назначена на 1 апреля в Москве, планирует обсудить в том числе и сделку ОПЕК+.

"В повестке стоит обсуждение рынков в целом", - сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума А.Новак.

В частности, министры затронут и соглашение ОПЕК+. "Естественно, мы же его участники. Мы будем обсуждать эти вопросы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНЭНЕРГО, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]