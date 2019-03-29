Новак планирует обсудить с министром нефти Ирана и сделку ОПЕК+

Глава Минэнерго РФ Александр Новак на встрече с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, которая назначена на 1 апреля в Москве, планирует обсудить в том числе и сделку ОПЕК+.

"В повестке стоит обсуждение рынков в целом", - сообщил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума А.Новак.

В частности, министры затронут и соглашение ОПЕК+. "Естественно, мы же его участники. Мы будем обсуждать эти вопросы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.