Страны ЮВА должны помнить о последствиях закупок нефти у Ирана - замглавы Минфина США

Соединенные Штаты надеются, что Малайзия, Сингапур и другие страны региона осведомлены о "незаконности" закупок иранской нефти, сказала в пятницу в Сингапуре замминистра финансов США Сигал Манделкер.
"Очень важно, чтобы эти страны представляли себе различные способы, которые использует иранский режим, чтобы обмануть международное сообщество в сфере поставок нефти", - сказала она журналистам.
Она отметила, что сообщит о существующих в связи с отношениями с Ираном рисках на встречах в ближайшие дни с должностными лицами в Малайзии, Сингапуре и Индии.
"Эти встречи в ходе визитов последуют за дополнительным интенсивным давлением, которое мы оказываем на Иран. Только на прошлой неделе мы приняли меры против ученых-ядерщиков и других ключевых сотрудников, связанных с прошлыми ядерными оружейными структурами иранского режима", - сказал С.Манделкер.
По ее словам, "мы превращаем их в радиоактивных для мирового сообщества".
На этой неделе были приняты меры против иранской схемы уклонения от санкций - сети, которая включает Иран, ОАЭ и турецкие подставные компании, сказала она.
Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании
Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для очередной замены аккумуляторов
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Во Франции с начала года найдено рекордное число погибших дельфинов
Чавушоглу назвал "безосновательными капризами" претензии США к Турции в связи с покупкой С-400
В ЕАЭС вступило в силу соглашение о маркировке товаров - ЕЭК
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Тимур Джафаров: Врач, который стал продюсером-режиссером
В Баку прошла лекция «Жизнь и творчество русского живописца-мариниста Алексея Боголюбова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»