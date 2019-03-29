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ТЭК 29.03.2019 10:35

Страны ЮВА должны помнить о последствиях закупок нефти у Ирана - замглавы Минфина США

Соединенные Штаты надеются, что Малайзия, Сингапур и другие страны региона осведомлены о "незаконности" закупок иранской нефти, сказала в пятницу в Сингапуре замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"Очень важно, чтобы эти страны представляли себе различные способы, которые использует иранский режим, чтобы обмануть международное сообщество в сфере поставок нефти", - сказала она журналистам.

Она отметила, что сообщит о существующих в связи с отношениями с Ираном рисках на встречах в ближайшие дни с должностными лицами в Малайзии, Сингапуре и Индии.

"Эти встречи в ходе визитов последуют за дополнительным интенсивным давлением, которое мы оказываем на Иран. Только на прошлой неделе мы приняли меры против ученых-ядерщиков и других ключевых сотрудников, связанных с прошлыми ядерными оружейными структурами иранского режима", - сказал С.Манделкер.

По ее словам, "мы превращаем их в радиоактивных для мирового сообщества".

На этой неделе были приняты меры против иранской схемы уклонения от санкций - сети, которая включает Иран, ОАЭ и турецкие подставные компании, сказала она.

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Тэги: США, ИРАН, НЕФТЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]