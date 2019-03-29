Число заболевших корью в Казахстане превысило 5 тыс. человек

В Казахстане зарегистрировано 5 тыс. 347 случаев заболевания корью с ноября 2018 года, сообщил в пятницу главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на брифинге в казахстанской столице.
По его словам, "из них детей до 14 лет - 3899 случаев".
Он напомнил, что с 1 апреля в Казахстане начнется внеплановая дополнительная вакцинация населения против кори.
"Будут вакцинироваться дети, достигшие возраста девяти месяцев; лица до 30 лет с неизвестным прививочным статусом; ранее непривитые и не переболевшие корью; привитые пять и более лет назад одной прививкой против кори в очагах инфекции; а также медицинские работники, которые также подлежат вакцинации по эпидемиологическим показаниям. У этой группы населения высок риск инфицирования из-за частных контактов с потенциальными больными корью", - сказал Ж.Бекшин.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Казахстане всего было зарегистрировано 576 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 484 случая.
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