Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.03.2019 11:27

Число заболевших корью в Казахстане превысило 5 тыс. человек

В Казахстане зарегистрировано 5 тыс. 347 случаев заболевания корью с ноября 2018 года, сообщил в пятницу главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на брифинге в казахстанской столице.

По его словам, "из них детей до 14 лет - 3899 случаев".

Он напомнил, что с 1 апреля в Казахстане начнется внеплановая дополнительная вакцинация населения против кори.

"Будут вакцинироваться дети, достигшие возраста девяти месяцев; лица до 30 лет с неизвестным прививочным статусом; ранее непривитые и не переболевшие корью; привитые пять и более лет назад одной прививкой против кори в очагах инфекции; а также медицинские работники, которые также подлежат вакцинации по эпидемиологическим показаниям. У этой группы населения высок риск инфицирования из-за частных контактов с потенциальными больными корью", - сказал Ж.Бекшин.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Казахстане всего было зарегистрировано 576 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 484 случая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОРЬ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ


Похожие новости


Более пятидесяти человек находятся в больницах Мангистауской области Казахстана после прививки от кори

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]