Предприниматели, пострадавшие от пожара в ТЦ Diglas, получат компенсацию в 2 этапа - Минэкономики

В «Kapital Bank» в ближайшие дни на имя каждого предпринимателя, пострадавшего от пожара в Торговом центре «Diglas», будет открыт счет, на который перечислят начальную сумму компенсации, заявил замминистра экономики Ниязи Сафаров.
«В ближайшие дни на имя каждого предпринимателя, получившего материальный ущерб при пожаре в торговом центре DIglas, в Kapital Bank будет открыт счет. На первом этапе каждому предпринимателю на счёт будет перечислена определенная сумма компенсации. После определения суммы ущерба, будет выплачена остальная часть компенсации», - сказал Н.Сафаров в пятницу на встрече с предпринимателями.
Кроме того, Минэкономики также готово содействовать предоставление предпринимателям льготные кредиты по особым ставкам.
По словам Н.Сафарова, Фонд развития предпринимательства (SIF) может выдать льготные кредиты еще по более низким ставкам, т.е. менее 4% в год.
«Также ведутся переговоры с другими торговыми центрами, которые на некоторый период времени готовы предоставить торговые площадки пострадавшим предпринимателям на более выгодных условиях», - отметил он.
Как сообщалось ранее, пожар в ТЦ Diglas начался в 8.12 утра 26 марта. По словам главы МЧС Кемаледдина Гейдарова, причиной пожара в ТЦ стало возгорание в соседней донярной.
К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).
По предварительным оценкам от пожара пострадало имущество до 1 тыс. предпринимателей. Сумма ущерба в настоящее время оценивается.
Б.Рустамбеков
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