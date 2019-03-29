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СНГ 29.03.2019 11:48

Экс-советник Атамбаева назвал расследование в его отношении "политическим заказом" против партии экс-президента Киргизии

Член Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), бывший советник экс-президента страны Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов обратился за разъяснениями в МВД республики в связи с началом расследования в его отношении, назвав его "политическим заказом", сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Прошу дать официальный ответ на сведения о начале допроса лиц, имевших отношение к решениям Госкомиссии по социальной поддержке пострадавших во время апрельских событий 2010 года (столкновения между властью и оппозицией 6-7 апреля 2010 года, в ходе которых более 80 человек были убиты, а в Киргизии сменилась власть - ИФ)", - говорится в заявлении Ф.Ниязова, которое было направлено министру внутренних дел Киргизии Кашкару Джунушалиеву.

В тексте заявления, указано, что согласно имеющимся у СДПК сведениям, по инициативе сотрудников милиции в МВД был доставлен гражданин Киргизии Максат Чегирткеев, где ему предложили написать заявление о том, что Ф.Ниязов, "якобы отнял у него деньги в размере 200 тыс. сомов ($2,8 тыс.), которые ему выделялись на лечение решением Госкомиссии по социальной поддержке пострадавших во время апрельских событий 2010 года".

По данным СДПК, которую возглавляет А.Атамбаев, материал сразу же поступил в Главное следственное управление МВД Киргизии и следователь начал вызывать на допросы людей, имевших отношение к вышеуказанной Госкомиссии, которую в то время возглавлял Ф.Ниязов.

"Уверен, что это было поручение "сверху". Поэтому имею полное право рассматривать инцидент как политический заказ и считать, что сотрудников МВД вынудили его исполнять", - приводит слова Ф.Ниязова пресс-службе СДПК.

"Вышеуказанное давление на меня ставлю в один ряд с беспрецедентным противодействием активистам СДПК, которое в массовом порядке с некоторых пор оказывают властные структуры, в том числе со стороны МВД. Их цель мы понимаем как попытку сорвать проведение 18 съезда СДПК, который состоится 6 апреля", - заявил Ф.Ниязов.

Ф.Ниязов в 2011- 2017 работал советником, руководителем аппарата экс-президента Киргизии А.Атамбаева. В 2017 году возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова. В 2018 году Ф.Ниязов возглавил благотворительный фонд "Апрель", созданный А.Атамбаевым.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ПАРТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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