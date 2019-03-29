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Дальнее зарубежье 29.03.2019 12:04

КНДР продолжает обогащать уран в Йонбене, считают южнокорейские спецслужбы

Установка по обогащению урана, которую КНДР построила в главном ядерном комплексе в Йонбене, "работает в обычном режиме", передает в пятницу телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.

По его информации, Пхеньян на фоне переговоров с Сеулом и Вашингтоном о денуклеаризации Корейского полуострова приостановил испытания ракет, однако не прекратил развития своей ядерной программы.

Кроме того, разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что в КНДР начали восстановление ракетного полигона "Сохэ" (Тончхан-ни), который был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

Телеканал отмечает, что в связи с работами по восстановлению полигона в Южной Корее появились опасения, что Пхеньян готовится к "ракетным провокациям, явно намереваясь продемонстрировать недовольство тупиком в переговорах с США по ядерному разоружению".

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Тэги: КНДР, УРАН, ЮЖКОРЕЯ, ОПАСЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]