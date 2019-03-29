Пресс-релиз

23 апреля в Российском информационно-культурном центре в Баку детский театр-студия «Гюнай» представит литературно-музыкальную композицию по произведениям азербайджанских и российских авторов.

Начало – в 16:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов