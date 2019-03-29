Берлин продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении Эр-Рияда

Власти Германии приняли решение о продлении эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии до 30 сентября 2019 года, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
"Эмбарго будет продлено на шесть месяцев - до 30 сентября. В течение этого периода никакие новые заявки о поставках (оружия Эр-Рияду - ИФ) не будут одобрены", - отмечается в документе.
Правительство Германии ввело оружейное эмбарго в отношении Саудовской Аравии в октябре прошлого года в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи.
Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и Армении в Вене обсудили элементы для прогресса в карабахском урегулировании
Новак: принимаемые поправки к газовой директиве ЕС не окажут негативного воздействия на проект "Северный поток 2"
Миллер заверил президента Киргизии, что Газпром выполнит все задачи в республике своевременно и в полной мере
Россия надеется на конструктивные переговоры с Украиной по газу после выборов президента этой страны - Новак
Американские астронавты выйдут в космос с борта МКС для очередной замены аккумуляторов
Программа самозанятости в 2020 году охватит 15 тыс. семей в Азербайджане – Минтруд
Спрос на поездки в Турцию вырос более чем на 20%, несмотря на рост цен
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Тимур Джафаров: Врач, который стал продюсером-режиссером
В Баку прошла лекция «Жизнь и творчество русского живописца-мариниста Алексея Боголюбова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»