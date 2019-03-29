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Дальнее зарубежье 29.03.2019 12:29

Берлин продлил на полгода оружейное эмбарго в отношении Эр-Рияда

Власти Германии приняли решение о продлении эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии до 30 сентября 2019 года, говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Эмбарго будет продлено на шесть месяцев - до 30 сентября. В течение этого периода никакие новые заявки о поставках (оружия Эр-Рияду - ИФ) не будут одобрены", - отмечается в документе.

Правительство Германии ввело оружейное эмбарго в отношении Саудовской Аравии в октябре прошлого года в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

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Тэги: ФРГ, САУДАРАВИЯ, ОРУЖИЕ, ЭМБАРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]