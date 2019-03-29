Пресс-релиз

25 апреля в Бакинском государственном университете в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Литературная гостиная» пройдут литературные чтения «Николай Васильевич Гоголь – гордость и великая загадка русской литературы», посвященные 210-летию со дня рождения писателя.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



