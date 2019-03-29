Южная Корея намерена способствовать визиту Ким Чен Ына в Сеул в этом году

Власти Южной Кореи планируют провести в 2019 году четвертый саммит с КНДР, организовав поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Сеул, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по делам объединения.

"Мы планируем найти возможность для создания устойчивого эффективного цикла межкорейских отношений, денуклеаризации и улучшения в отношениях между Соединенными Штатами и Северной Кореей - через визит (лидера КНДР - ИФ) Ким Чен Ына в Сеул, о чем он обещал в пхеньянской декларации (по итогам третьего саммита Южной Кореи и КНДР - ИФ) в сентябре прошлого года", - говорится в заявлении.

В министерстве пояснили, что хотели бы сделать регулярными межкорейские саммиты и поддержать тесную коммуникацию между Сеулом и Пхеньяном.

Также в ведомстве объявили о намерении развивать межкорейские отношения при помощи обменов между сторонами и совместных проектов. В то же время в министерстве уточнили, что реализация проектов с участием Южной Кореи и КНДР будет проходить в условиях подробных консультаций с международным сообществом.

В частности, речь пойдет о возобновлении работы совместного индустриального комплекса Кэсон и о возобновлении туров на территорию КНДР на гору Кымгансан.

Уай-Ти-Эн отмечает, что озвученные министерством по делам объединения цели являются частью объявленного в прошлом году правительственного плана сроком на пять лет, который фокусируется на денуклеаризации Корейского полуострова, установлении прочного мира в региона и на достижении доверия между Южной Кореей и КНДР.

В 2018 году отношения между Южной Кореей и КНДР достигли значительных успехов - южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита.

Однако прошедший в конце февраля в Ханое второй саммит США-КНДР закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.