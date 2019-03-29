Дополнительные согласования вопроса прохождения газопровода "Северный поток 2" через датские воды не скажутся на сроках реализации проекта.

"Нет", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам на полях Красноярского экономического форума.

Накануне Датское энергетическое агентство в дополнение к уже имеющимся двум вариантам прохождения магистрали через воды страны предложило рассмотреть еще и третий. Это подразумевает подготовку нового пакета документов и экологических согласований. Возможность предложить оператору газопровода третий маршрут - к югу от острова Борнхольм, но в исключительной экономической зоне - появилась благодаря достижению Данией и Польшей договоренности о морской границе в этой зоне.

К настоящему времени Nord Stream 2 AG получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию. Газопровод по двум ниткам построен более чем на 800 км.