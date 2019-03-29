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ТЭК 29.03.2019 12:32

Новак уверен, что проволочка с разрешением Дании на стройку "Северного потока 2" не отразится на сроках проекта

Дополнительные согласования вопроса прохождения газопровода "Северный поток 2" через датские воды не скажутся на сроках реализации проекта.

"Нет", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак журналистам на полях Красноярского экономического форума.

Накануне Датское энергетическое агентство в дополнение к уже имеющимся двум вариантам прохождения магистрали через воды страны предложило рассмотреть еще и третий. Это подразумевает подготовку нового пакета документов и экологических согласований. Возможность предложить оператору газопровода третий маршрут - к югу от острова Борнхольм, но в исключительной экономической зоне - появилась благодаря достижению Данией и Польшей договоренности о морской границе в этой зоне.

К настоящему времени Nord Stream 2 AG получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию. Газопровод по двум ниткам построен более чем на 800 км.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ДАНИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]