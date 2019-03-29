Новак: будем обсуждать с министром нефти Венесуэлы Кеведо увеличение поставок нефти Венесуэлой

Министр энергетики РФ Александр Новак обсудит с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо увеличение поставок нефти Венесуэлой, сообщил журналистам российский министр.

Ранее сообщалось, что встреча запланирована на следующей неделе в Москве.

"Я думаю да, будем обсуждать, безусловно. В пределах тех заявок, которые есть от наших коллег", - сказал А.Новака.

Ранее М.Кеведо сообщил, что Венесуэла ищет возможности сбыта нефти вместе с партнерами, в том числе и с Россией.

"Мы выполняем обязательства по поставкам нефти в рамках предоплаченных контрактов с "Роснефтью" . Также хотим увеличить сотрудничество. У нас есть совместные предприятия, которые обладают способностью увеличить производство", - сказал венесуэльский министр.

"Мы перестали экспортировать более 400 тыс. баррелей в США, и мы работаем с нашими партнерами, в том числе с Россией, для поиска рынков сбыта", - добавил он.

В январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит 3 крупных НПЗ, блокируется, а гражданам США запрещается проводить транзакции с компанией.

Санкции США затронут только американские НПЗ, поставки венесуэльской нефти другим покупателям, в число которых входят, в частности, Индия и Китай, санкции не затрагивают. Таким образом, американские ограничительные меры приведут к перенаправлению венесуэльской нефти на другие рынки, но не снизят общее предложение сырья на рынке, считают эксперты.

США в 2018 году ежедневно покупали в Венесуэле около 500 тыс. баррелей нефти, что соответствует почти половине общего объема ее добычи в стране.

Поступления от экспорта нефти обеспечивают 95% валютных доходов Венесуэлы, при этом производство нефти в стране снизилось за последние годы примерно в 2 раза.

Администрация США признала новым главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.