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ТЭК 29.03.2019 12:33

Новак: будем обсуждать с министром нефти Венесуэлы Кеведо увеличение поставок нефти Венесуэлой

Министр энергетики РФ Александр Новак обсудит с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо увеличение поставок нефти Венесуэлой, сообщил журналистам российский министр.

Ранее сообщалось, что встреча запланирована на следующей неделе в Москве.

"Я думаю да, будем обсуждать, безусловно. В пределах тех заявок, которые есть от наших коллег", - сказал А.Новака.

Ранее М.Кеведо сообщил, что Венесуэла ищет возможности сбыта нефти вместе с партнерами, в том числе и с Россией.

"Мы выполняем обязательства по поставкам нефти в рамках предоплаченных контрактов с "Роснефтью" . Также хотим увеличить сотрудничество. У нас есть совместные предприятия, которые обладают способностью увеличить производство", - сказал венесуэльский министр.

"Мы перестали экспортировать более 400 тыс. баррелей в США, и мы работаем с нашими партнерами, в том числе с Россией, для поиска рынков сбыта", - добавил он.

В январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти. Собственность PDVSA в США, где компании принадлежит 3 крупных НПЗ, блокируется, а гражданам США запрещается проводить транзакции с компанией.

Санкции США затронут только американские НПЗ, поставки венесуэльской нефти другим покупателям, в число которых входят, в частности, Индия и Китай, санкции не затрагивают. Таким образом, американские ограничительные меры приведут к перенаправлению венесуэльской нефти на другие рынки, но не снизят общее предложение сырья на рынке, считают эксперты.

США в 2018 году ежедневно покупали в Венесуэле около 500 тыс. баррелей нефти, что соответствует почти половине общего объема ее добычи в стране.

Поступления от экспорта нефти обеспечивают 95% валютных доходов Венесуэлы, при этом производство нефти в стране снизилось за последние годы примерно в 2 раза.

Администрация США признала новым главой государства оппозиционера Хуана Гуайдо.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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