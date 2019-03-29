В Баку прошла лекция «Жизнь и творчество русского живописца-мариниста Алексея Боголюбова»

28 марта 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Доме-музее Таира Салахова состоялась лекция искусствоведа-культуролога Елены Гасановой «Жизнь и творчество русского живописца-мариниста Алексея Боголюбова (к 195-летию со дня рождения)».

В мероприятии приняли участие директор Дома-музея Таира Салахова Сеадет Мирзоева и сотрудник РИКЦ Джавад Кулиев.