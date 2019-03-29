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Бизнес и законодательство 29.03.2019 12:37

Пожар в ТЦ Diglas нанес ущерб 171 торговому объекту – глава Минэкономики

По предварительным оценкам в результате пожара в Торговом центре «Diglas» ущерб нанесен 171 торговому объекту, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Комиссия, созданная распоряжением президента, будет работать все выходные для того, чтобы со следующей недели мы могли начать выдачу первичной компенсации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из Резервного фонда главы государства (в госбюджете – ИФ) определенную сумму на выдачу компенсаций предпринимателям», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.

По его словам, оценка ущерба, нанесенного предпринимателям в результате пожара, будет определяться, как на основании данных самих предпринимателей, так и на основании данных налоговых и таможенных органов.

Ш.Мустафаев также отметил, что по предварительной информации ущерб нанесен 171 торговому объекту.

Министр подчеркнул, что в ходе переговоров, проведенных с руководителями различных торговых центров, некоторые готовы на 4-5 месяцев бесплатно предоставить торговые площадки для пострадавших предпринимателей, а в последующие месяцы - на льготных условиях.

Как сообщалось ранее, пожар в ТЦ Diglas начался в 8.12 утра 26 марта. По словам главы МЧС Кемаледдина Гейдарова, причиной пожара в ТЦ стало возгорание в соседней донярной.

К.Гейдаров подчеркнул, что МЧС с 2015 года направляло руководству ТЦ и Исполнительной власти Низаминского района уведомления о том, что в центре имеют место нарушения противопожарной безопасности.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 225 УК (Нарушение правил пожарной безопасности).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТЦ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]