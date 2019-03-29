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Бизнес и законодательство 29.03.2019 12:52

Парламент Азербайджана одобрил освобождение производства и продажи пшеничных отрубей от НДС на 2 года

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял поправки в Налоговом кодексе, предусматривающие освобождение на два года от уплаты НДС производство и продажу пшеничных отрубей.

Согласно поправкам, с 1 марта 2019 года на два года от уплаты НДС освобождается производство и продажа пшеничных отрубей. Кроме этого, еще на один год – до 2021 года продлены действующие в настоящее время налоговые льготы на импорт пшеницы и пшеничной муки, производства и продажи хлеба.

Применение данных льгот направлено на обеспечение эффективной деятельности предприятий по переработке пшеницы.

Р.Бабаев

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Тэги: ХЛЕБ, НАЛОГИ, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]