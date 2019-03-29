Тимур Джафаров: Врач, который стал продюсером-режиссером

Известный продюсер, режиссер и актер, живущий в Москве наш соотечественник Тимур Джафаров дал видео-интервью TELLMANN SHOW.
В интервью Тимур Джафаров, получивший высшее медицинское образование, раскрывает причины смены профессии врача на продюсера, рассказывает об участии в играх команд «КВН», работе в качестве автора и режиссера церемонии Российской Национальной кинематографической премии «НИКА», говорит о секретах и сегодняшних реалиях кинематографии и телевидения.
Тимур Джафаров впервые рассказывает об идее съемок одной из серий популярного российского телесериала «Воронины» в Баку. Кроме того, как главный продюсер кинопроекта, Тимур Джафаров говорит о планах скорого выхода на экраны кинофильма «Жара в Баку», посвященного Международному музыкальному фестивалю «Жара».
В интервью особое место уделяется туристически привлекательным регионам и национальной кухне Азербайджана. Тимур Джафаров советует иностранным туристам посетить облюбованные им достопримечательности Азербайджана.
Видео-интервью доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=oLytgVD_R-0
Автором и руководителем TELLMANN SHOW является первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. TELLMANN SHOW является совместным проектом Caspian European Club и киностудии Narimanfilm, при участии Gate 25.
Творческий коллектив TELLMANN SHOW приглашает к сотрудничеству компании и организации, желающие принять участие в данном проекте в качестве спонсоров, партнеров или рекламодателей.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»