Главы МИД РФ и Турции договорились ускорить формирование сирийского конституционного комитета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что формирование сирийского конституционного комитета поможет начать женевский процесс переговоров по сирийскому урегулированию.

На пресс-конференции в пятницу в Анталии после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу С.Лавров сообщил, что он и его турецкий коллега "условились ускорить формирование конституционного комитета в сотрудничестве с нашими коллегами из ООН и, разумеется, в контактах с сирийским правительством и оппозицией".

"Уверены, что создание такого конституционного комитета наконец-то поможет начать тот самый женевский процесс, о котором так много говорят наши западные и другие коллеги", - подчеркнул российский министр.

С.Лавров заявил, что "астанинский формат на сегодня остается, по сути, единственным эффективным механизмом решения многочисленных вопросов сирийского урегулирования как-бы и кто-бы этому формату не пытались помешать".