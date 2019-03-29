Главы МИД РФ и Турции договорились ускорить формирование сирийского конституционного комитета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что формирование сирийского конституционного комитета поможет начать женевский процесс переговоров по сирийскому урегулированию.
На пресс-конференции в пятницу в Анталии после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу С.Лавров сообщил, что он и его турецкий коллега "условились ускорить формирование конституционного комитета в сотрудничестве с нашими коллегами из ООН и, разумеется, в контактах с сирийским правительством и оппозицией".
"Уверены, что создание такого конституционного комитета наконец-то поможет начать тот самый женевский процесс, о котором так много говорят наши западные и другие коллеги", - подчеркнул российский министр.
С.Лавров заявил, что "астанинский формат на сегодня остается, по сути, единственным эффективным механизмом решения многочисленных вопросов сирийского урегулирования как-бы и кто-бы этому формату не пытались помешать".
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