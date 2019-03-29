В ЕАЭС вступило в силу соглашение о маркировке товаров - ЕЭК

В ЕАЭС с 29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.
Соглашение было подписано главами правительств стран Союза в Алма-Ате 2 февраля 2018 года.
"Документ носит рамочный характер, что позволяет принимать гибкие решения по использованию маркировки в отношении не узкого перечня товаров, а расширенного спектра продукции", - пояснила член коллегии (министр) ЕЭК по торговле Вероника Никишина, процитированная в пресс-релизе.
Основная задача соглашения - унификация процессов маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитаемыми знаками на всей территории ЕАЭС.
"Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении того или иного товара на рассмотрение всех стран Союза. В течение трех месяцев комиссия рассматривает предложение и принимает решение. ЕЭК также определяет все технические и процедурные этапы введения маркировки нового товара, - говорится в пресс-релизе. - Если решение не принимается консенсусом, то две и более страны могут ввести маркировку на своих территориях в соответствии со своим национальным законодательством, но используя общие принципы, заложенные в соглашении. Остальные страны могут присоединиться к ним по мере готовности".
При этом информационное взаимодействие стран друг с другом возможно через интеграционную информационную систему ЕЭК.
"Цифровая маркировка, по сути, позволяет прослеживать маркированный товар на всем его жизненном цикле. Такой механизм дает определенные преимущества бизнесу. В частности, помимо оптимизации документооборота, ускорения и упрощения процессов взаимодействия бизнеса и государства, он позволяет повысить конкурентоспособность добросовестных предпринимателей и снизить риски заключения сделок с недобросовестными субъектами рынка", - констатировала В.Никишина.
В России 28 апреля 2018 года распоряжением правительства утвержден перечень 11 групп товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года. Это, в частности, предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, женские блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, а также фотоаппараты, шины и пневматические покрышки.
С марта 2019 года в РФ началась обязательная маркировка табачных изделий и пилотные проекты по маркировке духов и фотокамер, шин и покрышек, некоторых категорий одежды. Эксперименты продлятся до 30 ноября.
Предполагается, что единая система маркировки и прослеживаемости товаров заработает с 2024 года, ее оператором станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является совместным проектом USM ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).
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