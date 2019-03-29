Президент Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на компенсации предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в ТЦ Diglas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов в качестве материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.
Соответствующе распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства будут выделены министерству экономики из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год.
Минэкономики предписано в течение трех дней утвердить порядок оказания матпомощи предпринимателям, предусмотренной данным распоряжением, Минфину - обеспечить соответствующее финансирование.
Как сообщалось ранее, общая площадь пожара в торговом центре "Diqlas" в Низаминском районе Баку составила более 2 га. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения.
По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.
По информации главы МЧС, пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ.
Ранее министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что от пожара пострадал 171 торговый объект.
Н.Аббасова
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