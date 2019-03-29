Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 29.03.2019 13:05

Президент Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на компенсации предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в ТЦ Diglas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов в качестве материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.

Соответствующе распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства будут выделены министерству экономики из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Минэкономики предписано в течение трех дней утвердить порядок оказания матпомощи предпринимателям, предусмотренной данным распоряжением, Минфину - обеспечить соответствующее финансирование.

Как сообщалось ранее, общая площадь пожара в торговом центре "Diqlas" в Низаминском районе Баку составила более 2 га. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения.

По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.

По информации главы МЧС, пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ.

Ранее министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что от пожара пострадал 171 торговый объект.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОМПЕНСАЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]