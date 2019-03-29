Президент Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов на компенсации предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в ТЦ Diglas

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 3 млн манатов в качестве материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в торговом центре Diglas на территории Низаминского района Баку.

Соответствующе распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства будут выделены министерству экономики из Резервного фонда президента, предусмотренном в госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Минэкономики предписано в течение трех дней утвердить порядок оказания матпомощи предпринимателям, предусмотренной данным распоряжением, Минфину - обеспечить соответствующее финансирование.

Как сообщалось ранее, общая площадь пожара в торговом центре "Diqlas" в Низаминском районе Баку составила более 2 га. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения.

По предварительным оценкам МЧС, причиной столь масштабного распространения огня в ТЦ является пренебрежение руководством центра правилами пожарной безопасности. В частности, ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы. Несмотря на масштабы происшествия никто не пострадал.

По информации главы МЧС, пожар произошел из-за возгорания в донярной, находившейся за пределами ТЦ.

Ранее министр экономики Шахин Мустафаев заявил, что от пожара пострадал 171 торговый объект.

Н.Аббасова