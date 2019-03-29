Принимаемые поправки к газовой директиве ЕС не окажут негативного влияния на проект строительства газопровод "Северный поток 2", считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Как заявил министр телеканалу "Россия24", новые поправки к газовой директиве "конечно, более мягкие, чем тот вариант, который рассматривался изначально". "И этот вариант позволяет регулятору, на территорию которого приходит газопровод с морской части на сухопутную, самостоятельно принимать решение о регулировании и соответствии в пределах территориальных вод страны регулирования", - сказал министр.

"Поэтому я уверен, что эти поправки не окажут такого негативного действия для реализации проекта "Северный поток 2". Очевидно, что проект коммерческий, в нем заинтересованы европейские компании, европейские потребители, он реализуется и инвестируется европейскими инвесторами, соответственно все здесь идет с планами и дорожной картой", - подчеркнул А.Новак.