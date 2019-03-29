Во Франции с начала года найдено рекордное число погибших дельфинов

За первые три месяца 2019 года на берега Франции из Атлантического океана вынесло рекордное число мертвых дельфинов, сообщает в пятницу телеканал France 24.
Массовую гибель дельфинов связывают с промышленным рыболовством, в то время как активисты движений по защите животных требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению морских млекопитающих.
"Число никогда не было настолько большим. Только за последние три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - сообщили в национальном центре научных исследований La Rochelle.
Специалисты отмечают, что 90% найденных дельфинов погибали после повреждений, полученных при попадании в сети промышленных рыболовов.
Пашинян без комментариев покинул отель "Бристоль" в Вене после встречи с Алиевым
Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Венгрия договорились о начале переговоров по расширению энергосотрудничества - SOCAR
Азербайджан и Россия договорились о полном обмене информацией по грузоперевозкам
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018г сократился на 1%
MIDA в конце апреля выставит на продажу 154 квартиры в четырех домах в ЖК Ясамал-1
Азербайджанский тяжелоатлет лишен бронзы Олимпиады-2012 за допинг - МОК
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»