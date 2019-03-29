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Дальнее зарубежье 29.03.2019 14:42

Во Франции с начала года найдено рекордное число погибших дельфинов

За первые три месяца 2019 года на берега Франции из Атлантического океана вынесло рекордное число мертвых дельфинов, сообщает в пятницу телеканал France 24.

Массовую гибель дельфинов связывают с промышленным рыболовством, в то время как активисты движений по защите животных требуют от министерства экологии Франции запустить национальную инициативу по спасению морских млекопитающих.

"Число никогда не было настолько большим. Только за последние три месяца был побит рекорд прошлого года, когда число погибших особей было самым высоким за 40 лет", - сообщили в национальном центре научных исследований La Rochelle.

Специалисты отмечают, что 90% найденных дельфинов погибали после повреждений, полученных при попадании в сети промышленных рыболовов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕЛЬФИНЫ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]