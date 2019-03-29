Россия и Турция удовлетворены развитием ВТС, в том числе исполнением контракта по С-400 - Лавров

Москва и Анкара положительно оценивают двустороннее военно-техническое сотрудничество, в том числе реализацию контракта по поставкам в Турцию российских комплексов С-400, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Дали положительную оценку нашему военно-техническому сотрудничеству, в рамках которого осуществляется контракт на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф"", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.

Он отметил, что на встрече был проанализирован ход реализации крупных инвестиционных проектов, в частности - строительство газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

"Оба этих проекта осуществляются в соответствии с графиками, и я уверен, что они будут сданы в срок", - подчеркнул С.Лавров.