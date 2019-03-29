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Регион 29.03.2019 15:03

Россия и Турция удовлетворены развитием ВТС, в том числе исполнением контракта по С-400 - Лавров

Москва и Анкара положительно оценивают двустороннее военно-техническое сотрудничество, в том числе реализацию контракта по поставкам в Турцию российских комплексов С-400, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Дали положительную оценку нашему военно-техническому сотрудничеству, в рамках которого осуществляется контракт на поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф"", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.

Он отметил, что на встрече был проанализирован ход реализации крупных инвестиционных проектов, в частности - строительство газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".

"Оба этих проекта осуществляются в соответствии с графиками, и я уверен, что они будут сданы в срок", - подчеркнул С.Лавров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]