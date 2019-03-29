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СНГ 29.03.2019 15:13

Встречи Путина с президентом Эстонии пока не запланировано, но время еще есть - Песков

В графике президента РФ пока нет встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая планирует посетить Москву 18 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщила канцелярия эстонского президента, К.Кальюлайд приедет, чтобы открыть после реновации историческое здание посольства республики.

"Пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому пока в плане (президента РФ) каких-либо встреч не значится, но посмотрим, время еще есть", - сказал Д.Песков журналистам.

В последний раз президент Эстонии (тогда этот пост занимал Тоомас Хендрик Ильвес) приезжал в Россию в 2011 году, в Санкт-Петербург на переосвещение Яаниской церкви.

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Тэги: РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]