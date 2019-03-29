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Регион 29.03.2019 15:32

Анкара против размещения сил Дамаска на севере Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил против размещения сирийских правительственных сил в зоне безопасности на севере страны.

"Если не будет создана безопасная зона, если силы режима установят там власть, возникнет хаос", - сказал министр иностранных дел Турции на пресс-конференции в Анталье в пятницу.

Именно поэтому, подчеркнул он, "должны приниматься соответствующие временные меры". "И в этом мы едины во мнении с Ираном и Россией", - заявил глава МИД Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ, СЕВЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]