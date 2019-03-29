Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.03.2019 14:01

Россия надеется на конструктивные переговоры с Украиной по газу после выборов президента этой страны - Новак

Россия надеется на конструктивные переговоры по газовой тематике с Украиной после выборов президента этой страны, заявил министр энергетики РФ Александр Новак телеканалу "Россия24".

"Мы всегда были конструктивны, даже в периоды, которые были до этого. Россия всегда говорила, что готова использовать газотранспортную инфраструктуру (Украины - ИФ). Надеемся, что и после выборов будут конструктивные переговоры", - сказал он.

"Договаривались на предыдущей трехсторонней встрече (с участием Еврокомиссии - ИФ), что в мае будут продолжены дискуссии. Мы заинтересованы, чтобы европейские потребители получали надежно и стабильно российский газ, российскую продукцию. Для этого может быть использована как действующая инфраструктура, так и строящаяся - "Северный поток 2", "Турецкий поток", которые будут введены в эксплуатацию в этом году. При конкурентоспособности украинской системы готовы и дальше работать (транспортировать российский газ в Европу через Украину - ИФ)", - подчеркнул министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


Порошенко называет Путина своим единственным оппонентом МИД Украины передал РФ ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым Россия стремится вернуть Украину под свое влияние - Порошенко ФСБ выдворила из России агента СБУ Россия не должна самостоятельно решать, как Украине использовать Азовское море и Керченский пролив - Порошенко Климкин объяснил причины переноса российских участков для голосования в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]