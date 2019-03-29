Россия надеется на конструктивные переговоры с Украиной по газу после выборов президента этой страны - Новак

Россия надеется на конструктивные переговоры по газовой тематике с Украиной после выборов президента этой страны, заявил министр энергетики РФ Александр Новак телеканалу "Россия24".

"Мы всегда были конструктивны, даже в периоды, которые были до этого. Россия всегда говорила, что готова использовать газотранспортную инфраструктуру (Украины - ИФ). Надеемся, что и после выборов будут конструктивные переговоры", - сказал он.

"Договаривались на предыдущей трехсторонней встрече (с участием Еврокомиссии - ИФ), что в мае будут продолжены дискуссии. Мы заинтересованы, чтобы европейские потребители получали надежно и стабильно российский газ, российскую продукцию. Для этого может быть использована как действующая инфраструктура, так и строящаяся - "Северный поток 2", "Турецкий поток", которые будут введены в эксплуатацию в этом году. При конкурентоспособности украинской системы готовы и дальше работать (транспортировать российский газ в Европу через Украину - ИФ)", - подчеркнул министр.