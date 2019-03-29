Глава Европарламента называет гротескным запрет властей Венесуэлы лидеру оппозиции занимать госдолжности

Гротескным жестом назвал в пятницу председатель Европейского парламента Антонио Таяни постановление правительства Венесуэлы о запрещении лидеру оппозиции Хуану Гуайдо в последующие 15 лет занимать государственные должности.

"Диктатор Мадуро полагает, что своим гротескным жестом по отношению к президенту Гуайдо он покончит с коррупцией, перебоями с электричеством. Голодом и нехваткой медикаментов в стране. Если кто-то и должен быть (признан) недееспособным, так это Мадуро из-за его некомпетентности", - написал А.Таяни.

Накануне депутаты Европейского парламента подтвердили признание Х.Гуайдо "как законного исполняющего обязанности президента Венесуэлы и выразили полную поддержку его "дорожной карты", которая направлена на прекращение незаконных претензий (режима) на власть, учреждение переходного национального правительства и организацию досрочных выборов".

Венесуэльское правительство накануне распорядилось запретить лидеру оппозиции Х.Гуайдо в течение 15 лет занимать государственные должности. Власти страны указали, что пошли на такой шаг из-за нарушений в финансовых отчетах Х.Гуайдо.

В частности, речь идет о том, лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций. По данным правительства Венесуэлы, Х.Гуайдо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более $90 тыс., тогда как он не предоставил объяснений относительно того, каким образом смог себе это позволить. Указывается, что во многих из этих поездок он использовал "частный самолет", а также останавливался в "люксовых отелях".

Х.Гуайдо будет также оштрафован, однако сумма штрафа не сообщается.

В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.