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Дальнее зарубежье 29.03.2019 15:43

Глава Европарламента называет гротескным запрет властей Венесуэлы лидеру оппозиции занимать госдолжности

Гротескным жестом назвал в пятницу председатель Европейского парламента Антонио Таяни постановление правительства Венесуэлы о запрещении лидеру оппозиции Хуану Гуайдо в последующие 15 лет занимать государственные должности.

"Диктатор Мадуро полагает, что своим гротескным жестом по отношению к президенту Гуайдо он покончит с коррупцией, перебоями с электричеством. Голодом и нехваткой медикаментов в стране. Если кто-то и должен быть (признан) недееспособным, так это Мадуро из-за его некомпетентности", - написал А.Таяни.

Накануне депутаты Европейского парламента подтвердили признание Х.Гуайдо "как законного исполняющего обязанности президента Венесуэлы и выразили полную поддержку его "дорожной карты", которая направлена на прекращение незаконных претензий (режима) на власть, учреждение переходного национального правительства и организацию досрочных выборов".

Венесуэльское правительство накануне распорядилось запретить лидеру оппозиции Х.Гуайдо в течение 15 лет занимать государственные должности. Власти страны указали, что пошли на такой шаг из-за нарушений в финансовых отчетах Х.Гуайдо.

В частности, речь идет о том, лидер оппозиции необоснованно получал средства от международных и венесуэльских организаций. По данным правительства Венесуэлы, Х.Гуайдо с 2015 года совершил более 90 поездок за границу, потратив на них более $90 тыс., тогда как он не предоставил объяснений относительно того, каким образом смог себе это позволить. Указывается, что во многих из этих поездок он использовал "частный самолет", а также останавливался в "люксовых отелях".

Х.Гуайдо будет также оштрафован, однако сумма штрафа не сообщается.

В Венесуэле в настоящее время продолжается политический кризис. Лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо ранее объявил себя временным президентом. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы. Н.Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАРЛАМЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]