Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Президент Азербайджана И.Алиев проводит в Вене встречу с премьер-министром Армении Н.Пашиняном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - написал завотделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети Twitter.

Х.Гаджиев подчеркнул, что поддерживает урегулирование конфликта в существующем формате в рамках резолюций ОБСЕ, Хельсинкского итогового Акта и международного права.

А.Азизов