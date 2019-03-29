Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Президент Азербайджана И.Алиев проводит в Вене встречу с премьер-министром Армении Н.Пашиняном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - написал завотделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети Twitter.
Х.Гаджиев подчеркнул, что поддерживает урегулирование конфликта в существующем формате в рамках резолюций ОБСЕ, Хельсинкского итогового Акта и международного права.
А.Азизов
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