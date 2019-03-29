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Карабахский конфликт 29.03.2019 14:26

Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят в Вене встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Президент Азербайджана И.Алиев проводит в Вене встречу с премьер-министром Армении Н.Пашиняном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - написал завотделом по внешним связям Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети Twitter.

Х.Гаджиев подчеркнул, что поддерживает урегулирование конфликта в существующем формате в рамках резолюций ОБСЕ, Хельсинкского итогового Акта и международного права.

А.Азизов

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Тэги: КАРАБАХ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]