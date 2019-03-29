Президент Латвии считает вступление в НАТО важнейшим для страны событием после обретения независимости

Членство в Североатлантическом альянсе позволяет Латвии чувствовать себя сильной, заявил президент республики Раймонд Вейонис на торжественном мероприятии в честь 15-летия с момента вступления страны в НАТО.
"Сегодня мы сильнее, чем когда-либо ранее", - сказал он.
"Вместе с нашими Национальными вооруженными силами на защите нашей безопасности стоят наши союзники - страны НАТО", - отметил глава государства.
Р.Вейонис подчеркнул, что вступление Латвии в НАТО было важнейшим событием после восстановления независимости государства.
По его словам, в 21-м веке мир сталкивается с комплексными угрозами и вызовами, и полностью предотвратить и преодолеть их можно только сообща и будучи едиными, укрепляя НАТО и дополняя оборонные инициативы ЕС, отметил он.
Важно также продолжать работать над тем, чтобы в рамках НАТО повысить способность стран-участниц противостоять не только традиционным, но и гибридным угрозам, добавил президент.
В свою очередь министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что 4 апреля НАТО отметит свое 70-летие, сообщили агентству BNS в МИД республики.
Латвия - активный и верный союзник НАТО, выполняющий свои обязательства, подчеркнул он. "Как член НАТО Латвия участвует в принятии решений на самом высоком уровне, и это напрямую влияет на безопасность Латвии", - отметил министр.
Глава МИД поблагодарил всех, кто способствовал вступлению Латвии в НАТО - государственных должностных лиц, дипломатов, представителей Национальных вооруженных сил и все латвийское общество за неизменную поддержку евроатлантического курса государства.
В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО утром возле Рижского замка состоялась торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа был поднят флаг альянса.
3 и 4 апреля в Вашингтоне в ознаменование 70-летия НАТО пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО, на котором Латвию будет представлять Э.Ринкевич.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»