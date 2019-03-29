Действующий вулкан Попокатепетль рядом с Мехико угрожает большим извержением

В районе вулкана Попокатепетль, расположенном к юго-востоку от мексиканской столицы Мехико, в последние 24 наблюдается повышенная сейсмическая активность, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

За сутки было зафиксировано 200 малых извержений Попокатепетля, и вулкан выбрасывает камни и столбы пепла, отмечается в сообщении.

Власти Мексики предупредили жителей Мехико и окраин столицы о повышении уровне угрозы в связи с риском извержения.

Национальный центр по предотвращению катастроф Мексики призвал местных жителей и туристов держаться подальше от вулкана.

Если уровень угрозы будет повышен еще сильнее, то власти начнут эвакуацию населения.

Попокатепетль - действующий стратовулкан в Мексике в 50 км к юго-востоку от Мехико. Он является второй по высоте горой Мексики, его высота составляет 5426 м.