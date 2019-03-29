В ЕС рассчитывают, что президентские выборы укрепят демократический характер Украины

Международные партнеры Украины ожидают демократических президентских выборов, и наблюдатели смогут свободно работать.
"Мы ожидаем, что будут конкурентные выборы, и у нас нет причин считать, что так не будет. Поскольку сейчас, за два дня до выборов никто не знает, кто победит и каков будет результат. Это доказательство того, что Украина демократична. Мы хотели бы, что эти выборы подтвердят и укрепят демократический характер Украины", - сказал глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли на брифинге краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.
По его словам, большое число наблюдателей смогут зафиксировать любое нарушение. "И уже вечером 21 апреля мы будем иметь президента, который представляет желание и выбор большинства украинцев. Граждане Украины заслуживают демократических выборов", - подчеркнул посол.
В свою очередь посол США в Киеве Мари Йованович добавила, что миссия наблюдателей ENEMO будет способствовать процессу выборов в Украине.
"Непредвзятые выборы не только обеспечивают процесс (смены власти - ИФ), но и являются подтверждением результатов, усилением демократических институтов", - отметила посол.
Говоря непосредственно о миссии наблюдателей, генеральный секретарь ENEMO и глава Миссии ENEMO в Украине Златко Вуйович проинформировал, что она состоит из 48 долгосрочных наблюдателя и 148 краткосрочных наблюдателей, которые разъедутся по всем регионам Украины.
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