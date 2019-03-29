Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.03.2019 16:32

В ЕС рассчитывают, что президентские выборы укрепят демократический характер Украины

Международные партнеры Украины ожидают демократических президентских выборов, и наблюдатели смогут свободно работать.

"Мы ожидаем, что будут конкурентные выборы, и у нас нет причин считать, что так не будет. Поскольку сейчас, за два дня до выборов никто не знает, кто победит и каков будет результат. Это доказательство того, что Украина демократична. Мы хотели бы, что эти выборы подтвердят и укрепят демократический характер Украины", - сказал глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли на брифинге краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

По его словам, большое число наблюдателей смогут зафиксировать любое нарушение. "И уже вечером 21 апреля мы будем иметь президента, который представляет желание и выбор большинства украинцев. Граждане Украины заслуживают демократических выборов", - подчеркнул посол.

В свою очередь посол США в Киеве Мари Йованович добавила, что миссия наблюдателей ENEMO будет способствовать процессу выборов в Украине.

"Непредвзятые выборы не только обеспечивают процесс (смены власти - ИФ), но и являются подтверждением результатов, усилением демократических институтов", - отметила посол.

Говоря непосредственно о миссии наблюдателей, генеральный секретарь ENEMO и глава Миссии ENEMO в Украине Златко Вуйович проинформировал, что она состоит из 48 долгосрочных наблюдателя и 148 краткосрочных наблюдателей, которые разъедутся по всем регионам Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕС, ENEMO, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Порошенко обещает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС Изменения в Конституцию Украины о стратегическом курсе в ЕС и НАТО будут подписаны на следующей неделе - Порошенко Украина должна обеспечить наблюдение за выборами в соответствии с существующей практикой - представитель Могерини Парламент Украины может рассмотреть конституционные изменения о курсе страны в ЕС и НАТО 7 февраля Порошенко анонсирует подачу в 2024 году заявки Украины на вступление в ЕС Стать членом ЕС Украине будет труднее, чем присоединиться к НАТО, считает Климкин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]