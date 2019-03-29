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ТЭК 29.03.2019 15:10

Будапешт предлагает Азербайджану создать рабгруппу для расширения энергосотрудничества – глава МИД Венгрии

Будапешт предлагает Баку создать рабочую группу для расширения энергетического сотрудничества, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Азербайджана.

Ход реализации проекта создания Южного газового коридора (ЮГК), перспективы его расширения, вопросы увеличения пропускной способности газопровода на последующих этапах обсудили министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сиярто в пятницу в Баку.

«П.Сиярто сообщил о текущей ситуации с энергоснабжением Венгрии, потребности в газе и о планах по диверсификации газового рынка. Министр также заявил о заинтересованности Венгрии в перспективе присоединиться к проекту ЮГК. Также было предложено создать рабочую группу в составе азербайджано-венгерской межправкомиссии для расширения сотрудничества в энергосфере», - отмечается в сообщении.

Стороны также провели обмен мнениями по другим направлениям сотрудничества в энергосфере и по вопросам региональной энергетической безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции, поставки начались в июне 2018 года.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РАБГРУППА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]