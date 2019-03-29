Поставка самолетов Boeing-737 MAX для авиакомпании "Белавиа" приостановлена до решения всех вопросов, связанных с безопасностью этого типа воздушных судов, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Поставок не будет пока не будут решены все вопросы безопасности. Мы видим, что тот срок, который изначально был рассчитан - конец мая - будет изменен. Как только все аспекты безопасности по этой модели будут сняты, мы только сможем рассматривать вопросы поставки", - сказал А.Сикорский.

Наряду с этим он не исключил возможность закупки авиакомпанией самолетов другого производителя. В частности, "на прошлой неделе в Париже мы обсуждали с французской стороной предложения, которая может сформировать компания Airbus", - сообщил А.Сикорский.

По словам директора департамента, "Белавиа" сейчас несколько пересмотрела свои подходы к поставке воздушных судов. "В ближайшее время будет принято три новых самолета Embraer и два самолета Boeing-737 поколения NG. И после этого компания уже будет определяться (по дальнейшим приобретениям - ИФ), кто из игроков сможет предложить хороший вариант", - добавил А.Сикорский, отметив, что потребности авиакомпании в части обновлению парка "значительно растут".

Авиакомпания "Белавиа" создана в 1996 году, является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси. Базируется в национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 53 аэропорта 29 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 26 воздушных судов (пять Boeing-737-800, шесть Boeing-737-500, шесть Boeing-737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, два CRJ-200).

В июле прошлого года "Белавиа" сообщила о подписании соглашения с Air Lease Corporation о приобретении четырех авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 на условиях лизинга. Поставка новых самолетов была запланирована на 2019-2020 годы. Первый авиалайнер в рамках данной сделки ожидался в Минске в мае текущего года.

Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев. В конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

Boeing-737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта текущего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

В результате многие страны мира запретили пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.