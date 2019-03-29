Грузинский Поти на следующей неделе посетят вошедшие в Черное море корабли НАТО

Вошедшие в акваторию Черного моря боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО на следующей неделе посетят грузинский порт Поти.
Как сообщило в пятницу в Twitter посольство Польши в Грузии, визит кораблей в Поти ожидается 1 апреля.
В сообщении отмечается, что это "еще один четкий сигнал - больше НАТО в Грузии".
Корабли НАТО в последние годы часто посещают грузинские порты. В конце января порт Батуми посещал американский эсминец "Дональд Кук".
Как сообщал накануне "Интерфакс", боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в четверг, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря.
В состав натовской группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".
Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
Как сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ, силы Черноморского флота России, включая корабль-разведчик "Иван Хурс", сопровождают группу кораблей НАТО, которая вошла в Черное море.
"Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", - сообщили российские военные.
"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
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