Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.03.2019 17:20

Грузинский Поти на следующей неделе посетят вошедшие в Черное море корабли НАТО

Вошедшие в акваторию Черного моря боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО на следующей неделе посетят грузинский порт Поти.

Как сообщило в пятницу в Twitter посольство Польши в Грузии, визит кораблей в Поти ожидается 1 апреля.

В сообщении отмечается, что это "еще один четкий сигнал - больше НАТО в Грузии".

Корабли НАТО в последние годы часто посещают грузинские порты. В конце января порт Батуми посещал американский эсминец "Дональд Кук".

Как сообщал накануне "Интерфакс", боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в четверг, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря.

В состав натовской группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто", испанский фрегат "Санта Мария", турецкий фрегат "Гелиболу", а также вспомогательное судно ВМС Франции "Вар".

Ожидается, что канадский и испанский фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Как сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной РФ, силы Черноморского флота России, включая корабль-разведчик "Иван Хурс", сопровождают группу кораблей НАТО, которая вошла в Черное море.

"Наблюдение за действиями военных кораблей НАТО осуществляется кораблями ВМФ России "Иван Хурс" и "Василий Быков", - сообщили российские военные.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (управляемого ракетного оружия) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорится в сообщении.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, КОРАБЛИ, ВИЗИТ


Похожие новости


Выбор НАТО в качестве союзника Грузии обеспечивает стабильность в регионе - Зурабишвили Столтенберг посетил учебный центр в Грузии, где проходят военные учения НАТО Никто не сможет препятствовать Грузии во вступлении в НАТО, когда альянс будет готов к этому - Столтенберг НАТО призывает РФ отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии - Столтенберг Грузинский премьер надеется, что сближение Грузии с НАТО будет больше ориентировано на результат Учения НАТО в Грузии не направлены против России - глава Минобороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]