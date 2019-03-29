AccessBank запускает конкурс среди студентов

Темой первого конкурса, проводимого AccessBank-ом среди студентов, является маркетинг. Целью же конкурса является повышение знаний студентов в этой области и их способности работать в команде.

В конкурсе могут принять участие студенты любого вуза страны. Каждая команда может состоять максимум из 4-х участников, которые должны учиться в одном и том же вузе. Команды, желающие принять участие, могут пройти онлайн-регистрацию на сайте банка до 14 апреля.

По результатам оценки всех обращений будут выбраны 12 команд. С выбранными командами будут проведены тренинги на различные темы для подготовки к итоговой презентации.

В течение 10 дней команды будут готовить презентацию на предоставленную тему. В финальный день каждая команда выступит со своей презентацией. Жюри будет оценивать их по соответствующим критериям. Команды, занявшие первые 3 места, получат возможность пройти практику в банке, а также сертификаты и денежные призы.

1 место - 1000 AZN

2 место - 600 AZN

3 место - 400 AZN

Переход на страницу регистрации для участия в конкурсе: goo.gl/vCF19C