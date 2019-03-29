CEC предложил MBNP в апреле-мае обсудить проблемы в банковском и страховом секторах Азербайджана

Экстренное заседание комитета по страхованию Caspian European Club (CEC) пройдет в Баку 2 апреля, отмечается в сообщении клуба со ссылкой на первого заместителя председателя и главного исполнительного директора Caspian European Club Тельмана Алиева.
«В Баку 2 апреля состоится экстренное заседание Комитета по страхованию Caspian European Club. На заседании будут обсуждены проблемы отрасли, а также предложения глав компаний-членов Caspian European Club по развитию страхового сектора Азербайджана. По итогам заседания Комитета будет составлен специальный отчет и направлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой», - сказал Т.Алиев.
Кроме этого, CEC обратился к врио председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана Ибрагиму Алышеву с просьбой в апреле-мае встретиться с членами клуба в широком формате и выслушать предложения компаний, ответить на актуальные вопросы, связанные с улучшением работы банковского и страхового секторов.
Как сообщалось ранее, накануне президент Ильхам Алиев заявил о наличии пустот в сегменте страхования бизнес-рисков.
CEC,объединяющий в своих рядах свыше5 тыс. компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Основателем и первым председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Б.Рустамбеков
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