Пассажирские вагоны для ж/д БТК доставлены в Азербайджан – АЖД

- Пассажирский поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) для эксплуатации на маршруте Баку-Тбилиси-Карс, прибыл в Баку, говорится в сообщении пресс-службы АЖД.
«Поезд, который будет курсировать по железной дороге БТК, состоит из девяти пассажирских вагонов и вагона-ресторана. Состав проследовал из Швейцарии в Турцию, а затем в Грузию. Поезд прибыл в Баку после тестирования в Ахалкалаки пункта перестановки вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм», - отмечается в информации.
По данным общества, АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.
«По контракту со Stadler Rail Group на втором этапе в Азербайджан будут доставлены еще 10 вагонов. Вагоны произведены с использованием новейших технологий», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.
Н.Аббасова
Пашинян без комментариев покинул отель "Бристоль" в Вене после встречи с Алиевым
Лидеры Азербайджана и Армении проводят в Вене встречу по Карабаху
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз - Минобороны Азербайджана
Профицит баланса туристических услуг Азербайджана в 2018г сократился на 1%
MIDA в конце апреля выставит на продажу 154 квартиры в четырех домах в ЖК Ясамал-1
Азербайджанский тяжелоатлет лишен бронзы Олимпиады-2012 за допинг - МОК
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
В защиту памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков собрано свыше 17 тыс. подписей
В Таджикистане по делу о бунте в колонии перед судом предстанут 9 сотрудников исправительного заведения - генпрокурор
Тунис будет координировать совместные ответные действия арабских стран на политику США по Голанам - глава МИД
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
AccessBank запускает конкурс среди студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»