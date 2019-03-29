Пассажирские вагоны для ж/д БТК доставлены в Азербайджан – АЖД

- Пассажирский поезд из 10 вагонов, произведенных швейцарской Stadler Rail Group по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) для эксплуатации на маршруте Баку-Тбилиси-Карс, прибыл в Баку, говорится в сообщении пресс-службы АЖД.

«Поезд, который будет курсировать по железной дороге БТК, состоит из девяти пассажирских вагонов и вагона-ресторана. Состав проследовал из Швейцарии в Турцию, а затем в Грузию. Поезд прибыл в Баку после тестирования в Ахалкалаки пункта перестановки вагонных тележек с колеи 1520 мм на колею 1435 мм», - отмечается в информации.

По данным общества, АЖД планирует организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс в 2019 году.

«По контракту со Stadler Rail Group на втором этапе в Азербайджан будут доставлены еще 10 вагонов. Вагоны произведены с использованием новейших технологий», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова