Азербайджан в 2018г стал вторым поставщиком яблок в Россию

Национальный плодоовощной союз предлагает ввести сезонную квоту на поставки яблок в Россию.
Как сообщается в его пресс-релизе, такое предложение внес глава союза Анатолий Куценко на парламентских слушаниях "Проблемы и перспективы развития садоводства в Российской Федерации".
"Использование мер нетарифного регулирования - в частности, введение сезонных квот на основе прогнозного баланса спроса и предложения - позволит снизить избыточные сезонные поставки импортных плодов и создаст экономические условия для импортозамещения", - заявил он.
Согласно данным ФТС, приведенным в пресс-релизе, в 2018 году Россия импортировала около 843 тыс. тонн яблок. Основным поставщиком стала Молдавия, на долю которой пришлось 246 тыс. тонн (29%), что в пять раз больше, чем годом ранее. При этом молдавская продукция самая дешевая - яблоки поставляются по 27 рублей за 1 кг. Вторым поставщиком продукции с низкой ценой является Азербайджан.
Собственное производство (сельхозпредприятия и фермеры) яблок в РФ в 2018 году, по оценке Плодоовощного союза, составило 1 млн 54 тыс. тонн.
А.Куценко также высказался за стимулирование инвестиций в строительство хранилищ. Стимулами, по его мнению, могут стать увеличение до 50% субсидий на компенсацию затрат от утвержденной проектной или фактической стоимости хранилища, а также предоставление плодоводческим кооперативам грантов на строительство плодохранилищ в размере не менее 60% от проектной стоимости объекта. "Это позволит снизить объемы "сброса" яблок производителями в период массовой уборки, особенно мелкими крестьянскими хозяйствами, - сказал он. - У них нет возможности строить самим хранилища, а в кооперации при предоставлении гранта это возможно".
"Без существенной помощи государства современных хранилищ в стране не прибавится. А к 2024 году их необходимо построить или модернизировать на 1,2 млн тонн яблок", - заявил А.Куценко.
Глава союза также выразил беспокойство по поводу качества и безопасности поступающей на российский рынок плодоовощной продукции, отсутствия контроля за ней. В связи с этим он предложил вернуть Россельхознадзору полномочия по осуществлению контроля (надзора) за безопасностью применения пестицидов и агрохимикатов по принципу "от поля до прилавка", в том числе по аттестации зарубежных производителей для поставок плодовой продукции на территорию РФ.
В ходе слушаний также речь шла о поддержке питомниководства, снижении НДС на плодоовощную продукцию с 20% до 10%, сортоиспытании.
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