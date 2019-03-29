Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе

Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Официальными партнерами республиканской Олимпиады являются информационные агентства «Интерфакс-Азербайджан» и «Sputnik Азербайджан». При этом следует отметить, что многие азербайджанские и российские СМИ активно освещают ход республиканской Олимпиады.

В очередном туре приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы-лицея № 8 города Хачмаза Нурджахан Аббасова, методист русского языка отдела образования Хачмазского района Рейхан Эйвазова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В организации регионального тура Олимпиады приняли участие заведующая отделом образования Хачмазского района Медина Нурмамедова и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в дар библиотеке школы-лицея учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.

Очередные туры Олимпиады состоятся 5 апреля в городе Ленкорани и 6 апреля в городе Масаллы.