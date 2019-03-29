Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

29.03.2019 16:04

Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе

Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Официальными партнерами республиканской Олимпиады являются информационные агентства «Интерфакс-Азербайджан» и «Sputnik Азербайджан». При этом следует отметить, что многие азербайджанские и российские СМИ активно освещают ход республиканской Олимпиады.

В очередном туре приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов.

К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы-лицея № 8 города Хачмаза Нурджахан Аббасова, методист русского языка отдела образования Хачмазского района Рейхан Эйвазова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

В организации регионального тура Олимпиады приняли участие заведующая отделом образования Хачмазского района Медина Нурмамедова и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в дар библиотеке школы-лицея учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.

Очередные туры Олимпиады состоятся 5 апреля в городе Ленкорани и 6 апреля в городе Масаллы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]