Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе

Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
Официальными партнерами республиканской Олимпиады являются информационные агентства «Интерфакс-Азербайджан» и «Sputnik Азербайджан». При этом следует отметить, что многие азербайджанские и российские СМИ активно освещают ход республиканской Олимпиады.
В очередном туре приняли участие учащиеся 7 – 8 классов из Губинского, Гусарского, Хачмазского и Шабранского районов.
К участникам Олимпиады со словами приветствия обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, директор школы-лицея № 8 города Хачмаза Нурджахан Аббасова, методист русского языка отдела образования Хачмазского района Рейхан Эйвазова и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В организации регионального тура Олимпиады приняли участие заведующая отделом образования Хачмазского района Медина Нурмамедова и координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в городе Баку Олеся Аленина.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов передал в дар библиотеке школы-лицея учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.
Очередные туры Олимпиады состоятся 5 апреля в городе Ленкорани и 6 апреля в городе Масаллы.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»