Снижение предложения продолжает поддерживать рост цен на нефть, Brent выше $68,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в пятницу и готовятся завершить квартал рекордным подъемом почти за 10 лет благодаря сокращению добычи ОПЕК+, а также падению поставок нефти из Венесуэлы и Ирана из-за американских санкций.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 подорожали на $0,73 (1,08%) - до $68,55 за баррель. Торги этим контрактом завершаются в пятницу. Более активный июньский фьючерс прибавил 1,04% и стоил $67,80 за баррель.

Контракт на WTI с поставкой в мае на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялся к этому времени на $0,85 (1,43%) - до $60,15 за баррель.

В первом квартале цена Brent подскочила на 27,5%, WTI - на 32%. В обоих случаях рост был максимальным со второго квартала 2009 года, благодаря чему нефтяной рынок по сути отыграл падение, которое наблюдалось в конце прошлого года.

"ТЭК продемонстрировал звездный рост цен в первые три месяца текущего года. В предстоящем квартале улучшится соотношение между спросом и предложением", - считает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Аналитики ждут, сможет ли Brent взять барьер $70 за баррель впервые с ноября. Важную роль в апреле будет играть вопрос о продлении разрешений США ряду стран импортировать нефть из Ирана в обход санкций.

Рынок на этот раз быстрее восстановился после твита президента США Дональда Трампа от 28 марта, в котором цены на нефть были названы слишком высокими: снижение в четверг было минимальным, и пятничный рост полностью его компенсировал.

Инвесторов успокоили заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Джона Уильямса, который считает, что риски рецессии в США крайне невелики.

Также рынок следит за ходом переговоров между США и Китаем в торговой сфере.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.