Глава Минэкономики ФРГ на следующей неделе посетит Россию

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на следующей неделе прибудет с визитом в Россию, сообщила в пятницу журналистам представитель министерства экономики Таня Алемани.

По ее словам, П.Альтмайер примет участие в церемонии открытия завода Daimler в Московской области. "Министр Альтмайер примет участие в открытии завода", - сказала она.

По словам Т.Алемани, также планируются "двухсторонние" встречи на министерском уровне с участием П.Альтмайера, однако какие и на какую конкретно тему, она не уточнила.

"Мы пока только планируем программу", - добавила представитель министерства.