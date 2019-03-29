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Дальнее зарубежье 29.03.2019 17:36

Глава Минэкономики ФРГ на следующей неделе посетит Россию

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер на следующей неделе прибудет с визитом в Россию, сообщила в пятницу журналистам представитель министерства экономики Таня Алемани.

По ее словам, П.Альтмайер примет участие в церемонии открытия завода Daimler в Московской области. "Министр Альтмайер примет участие в открытии завода", - сказала она.

По словам Т.Алемани, также планируются "двухсторонние" встречи на министерском уровне с участием П.Альтмайера, однако какие и на какую конкретно тему, она не уточнила.

"Мы пока только планируем программу", - добавила представитель министерства.

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Тэги: ФРГ, МИНЭКОНОМИКИ, РОССИЯ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]