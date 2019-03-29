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Дальнее зарубежье 29.03.2019 18:02

В МИД ФРГ не знают, что имел в виду Помпео под возможными новыми мерами против РФ

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар уклонилась от ответа на вопрос, что имел в виду госсекретарь США Майк Помпео, когда говорил о новых дополнительных мерах противодействия России.

"У нас есть санкции ЕС в отношении России, в которых участвует Германия", - сказала М.Адебар в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Однако на прямой вопрос о новых мерах она не ответила.

"Конечно, мы состоим в контакте с американскими партнерами по этой тематике", - указала она.

В минувшую среду М.Помпео заявил, что в НАТО на следующей неделе могут объявить о дополнительных мерах, нацеленных на противодействие шагам РФ. В Вашингтоне 3-4 апреля состоится встреча глав МИД стран Североатлантического альянса, на которую, по словам М.Адебар, отправится глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Отвечая на вопрос о том, может ли Х.Маас в Вашингтоне обсудить с М.Помпео вопрос новых дополнительных мер и запланирована ли соответствующая двусторонняя встреча, она сказала, что пока не знает об этом.

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Тэги: ФРГ, МИД, ПОМПЕО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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