В МИД ФРГ не знают, что имел в виду Помпео под возможными новыми мерами против РФ

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар уклонилась от ответа на вопрос, что имел в виду госсекретарь США Майк Помпео, когда говорил о новых дополнительных мерах противодействия России.
"У нас есть санкции ЕС в отношении России, в которых участвует Германия", - сказала М.Адебар в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Однако на прямой вопрос о новых мерах она не ответила.
"Конечно, мы состоим в контакте с американскими партнерами по этой тематике", - указала она.
В минувшую среду М.Помпео заявил, что в НАТО на следующей неделе могут объявить о дополнительных мерах, нацеленных на противодействие шагам РФ. В Вашингтоне 3-4 апреля состоится встреча глав МИД стран Североатлантического альянса, на которую, по словам М.Адебар, отправится глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Отвечая на вопрос о том, может ли Х.Маас в Вашингтоне обсудить с М.Помпео вопрос новых дополнительных мер и запланирована ли соответствующая двусторонняя встреча, она сказала, что пока не знает об этом.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»