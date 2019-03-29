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Соглашения по Brexit достаточно для выхода Великобритании из ЕС - представитель ЕК

Выход Великобритании из Евросоюза может состояться на основании только лишь соглашения, вынесенного в пятницу на голосование Палаты общин британского парламента, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Я могу вам сказать, что соглашение о выходе, согласованное на переговорах между двумя сторонами, необходимо и достаточно, чтобы обеспечить выход Соединенного Королевства из Европейского союза. Соглашение о выходе должно быть ратифицировано обеими сторонами, прежде чем вступит в силу", - сказал пресс-секретарь ЕК в ответ на вопрос о том, может ли состояться Brexit в случае голосования британскими парламентариями только по соглашению без политической декларации.

"Это соглашение о выходе учитывает установки, которые являются предметом договоренностей между ЕС и Соединенным Королевством, что касается будущих отношений", - добавил М.Схинас.

Отвечая на вопрос, какие чувства испытывают в Еврокомиссии в день решающего голосования о выходе Великобритании из ЕС, он сообщил, что в день голосования по соглашению о Brexit 29 марта Еврокомиссия внимательно следит за этим процессом, который она полностью уважает и из которого сделает выводы, но не дает ему оценок эмоционального характера.

"Мы ожидаем результатов этого голосования позднее во второй половине дня. Я здесь не для того, чтобы давать конъюнктурные или иные оценки", - ответил представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, депутаты британской Палаты общин проголосуют в пятницу по юридически обязывающей части сделки по Brexit, заключенной Лондоном с Брюсселем.

В целом, в соглашение по Brexit, которое должны одобрить британские депутаты, входят две части: 26-страничная декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС вместе с 585-страничным проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Однако на данном этапе на голосование будет вынесен юридически обязывающий документ о выходе Великобритании из ЕС, но не политическая декларация.

Британское правительство оказалось в трудном положении после того, как Брюссель потребовал одобрить соглашение о выходе из ЕС до 29 марта включительно, а спикер палаты общин Джон Беркоу отказался в третий раз принимать на голосование сделку по Brexit в существующей форме.

В итоге в четверг британское правительство представило инициативу, согласно которой на голосование в парламент пойдет только соглашение о выходе из ЕС. Таким образом, правительство удовлетворило и требование Дж.Беркоу о существенных изменениях в выносимый на голосование документ, и решение ЕС, в котором говорилось, что сроки Brexit могут быть продлены до 22 мая в случае одобрения в парламенте соглашения о выходе из ЕС (упоминания политической декларации в решении ЕС нет).

В результате Дж.Беркоу в четверг заявил, что новое предложение правительства соответствует его требованиям и может быть вынесено на голосование.

"Предыдущая инициатива о голосовании охватывала как соглашение о выходе (юридически обязывающее - ИФ), так и политическую декларацию. Нынешняя инициатива затрагивает первое, но не второе", - пояснил он, выступая в парламенте.

Политическая декларация является не носящим юридически обязательный характер документом, в котором обозначены планы отношений ЕС и Великобритании после Brexit.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT


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