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Макроэкономика 29.03.2019 16:31

ПИИ в экономику Азербайджана в 2018г сократились на 28% - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2018 году составили $4,1 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В 2017 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $5,7 млрд. Таким образом, в 2018 году ПИИ сократились на 28,1%.

По данным платежного баланса за 2018 год, 76,5% прямых иностранных инвестиций за отчетный период вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за 2018 год составил $967,1 млн (рост на 18,9%), удельный вес – 23,5%.

Согласно данным ЦБА, в 2018 году азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 760,9 млн (спад на 31,3%), в том числе в нефтегазовый сектор - $633,5 млн (спад на 66,1%), в прочие сектора - $1 млрд 127,4 млн (рост на 62,4%).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам 2018 года составили $4 млрд 786,1 млн (спад на 11,7%), обязательства - $1 млрд 595,3 млн (спад на 69,4%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКОНОМИКА, ПИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]