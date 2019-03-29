ПИИ в экономику Азербайджана в 2018г сократились на 28% - ЦБ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2018 году составили $4,1 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В 2017 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $5,7 млрд. Таким образом, в 2018 году ПИИ сократились на 28,1%.

По данным платежного баланса за 2018 год, 76,5% прямых иностранных инвестиций за отчетный период вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций за 2018 год составил $967,1 млн (рост на 18,9%), удельный вес – 23,5%.

Согласно данным ЦБА, в 2018 году азербайджанские компании осуществили за рубежом прямых инвестиций на сумму $1 млрд 760,9 млн (спад на 31,3%), в том числе в нефтегазовый сектор - $633,5 млн (спад на 66,1%), в прочие сектора - $1 млрд 127,4 млн (рост на 62,4%).

С 2013 года Центробанк Азербайджана изменил структуру платежного баланса на основе последних рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ). В связи с этим структура платежного баланса состоит из чистых финансовых активов и обязательств.

В целом, чистые финансовые активы по итогам 2018 года составили $4 млрд 786,1 млн (спад на 11,7%), обязательства - $1 млрд 595,3 млн (спад на 69,4%).

А.Азизов